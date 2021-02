St. Anna-Virngrund-Klinik ehrt Jubilare

Ellwangen. An der St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen hat es lange Tradition, dass Jubilare und ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedes Jahr in einer Feierstunde geehrt werden. Dies war an der Ellwanger Klinik in diesem Jahr coronabedingt nicht möglich.

Um jedem Mitarbeiter dennoch die entsprechende Anerkennung zukommen zu lassen, bekamen alle Jubilare einen Geschenkkorb der Klinik. Zusätzlich ließ es sich die Standortleitung nicht nehmen, jedem einzelnen Mitarbeiter zur langjährigen Verbundenheit zur Ellwanger Klinik zu gratulieren.

Stellvertretend für alle Jubilare nahm die Leiterin des Empfangs, Doris Abele, die Glückwünsche