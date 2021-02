Nächster Bundesligaabsteiger zu Gast

Es ist der zweite Bundesligaabsteiger in Folge, gegen den der 1. FC Heidenheim antreten muss. Mit einem Punkt (2:2) fuhr das Team von Frank Schmidt am Dienstagabend aus Paderborn nach Hause, die nächsten Punkte gilt es am Sonntag, um 13.30 Uhr in der Voith-Arena gegen die Fortuna Düsseldorf zu holen.

Dass das wieder kein leichtes Unterfangen wird, dessen ist sich der Trainer bewusst: „Düsseldorf ist eine Mannschaft, die sehr kompakt an der Mittellinie ein klassisches Mittelfeldpressing wählt und auf Fehler wartet und dann über schnelle Außen kommt.“ Jederzeit torgefährlich sei die Fortuna und dann bestrafe sie die Mannschaften,