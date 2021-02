Ab 2024 geht's unten durch zu Gleis 2

Personennahverkehr Eine Fußgängerunterführung, zwei Fahrstühle und höhere Bahnsteige – die Bahn macht den Bahnhof in Bopfingen barrierefrei. Die Stadt muss sich an den Kosten beteiligen.

Bopfingen

Modernisierungsarbeiten plant die Bahn am Bahnhof in Bopfingen. Was und wann es sich verändern soll, darüber hat der Erste Beigeordnete der Stadt, Andreas Rief, den Gemeinderat nun informiert.

Ziel der Bahn ist es demnach, den Bahnhof in Bopfingen barrierefrei zu gestalten. Ertüchtigt werden soll in diesem Zusammenhang auch der Bahnhaltepunkt in Trochtelfingen.

„Was mit Barrierefreiheit zu tun hat, bezahlt zum größten Teil die Bahn. Alles Drumherum, die Umfeldgestaltung oder E-Ladeplätze für Fahrräder oder Autos, dafür soll die Stadt aufkommen. Insbesondere für den Einbau zweier Fahrstühle und deren Betrieb“,