Wie Aalen die Schnelltests ausweitet

Aalen

Die Stadt Aalen erweitert ihr Corona-Schnelltestangebot: Ab Freitag, 6. März, sollen Schülerinnen und Schüler in der vom DRK organisierten Abstrichstelle im Rettungszentrum im Greut zwei Mal pro Woche getestet werden können. Dieses Schnelltestzentrum für Schülerinnen und Schüler sowie weitere Personengruppen richtet die Stadt Aalen in engem Zusammenwirken mit dem Ostalbkreis und dem DRK-Kreisverband Aalen ein. Darüber informierte die Aalener Stadtverwaltung am Freitag in einer Pressemitteilung.

Ab sofort bestehe bereits eine Testmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler nach vorheriger