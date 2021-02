OB Rentschler plädiert für eine einheitliche Teststrategie

Aalen. Ein Konzept für Schnelltests direkt vor Ort an Schulen und in Kinderbetreuungseinrichtungen fordert die Grünen-Fraktion im Aalener Gemeinderat von der Aalener Stadtverwaltung. Mit Schreiben vom 16. Februar hatte die Grünen-Fraktion die Aalener Stadtverwaltung aufgefordert, bis zur Öffnung der Kitas und Grundschulen am 22. Februar ein eigenes Konzept-Paket zur Testung zu schnüren. Für folgenden Personenkreis: Mitarbeiter der städtischen Kitas, Betreuungskräfte an den städtischen Schulen, Lehrer im Präsenzunterricht, Schüler der Abschlussklassen und Schüler ab dem 14. Lebensjahr zu Beginn ihres Präsenzunterrichts. Die Testungen