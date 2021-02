Filialisten auf dem Rückzug?

Aalen/Schwäbisch Gmünd

Die Verzweiflung in der Einzelhandelsbranche wächst: „Der Lockdown geht leider einfach immer weiter“, klagte Hermann Hutter, Präsident des Handelsverbands Baden-Württemberg in dieser Woche bei einer Pressekonferenz, Mitarbeiter und Unternehmer seien psychisch am Ende, die Gefahr zahlreicher Insolvenzen steige mit jedem Tag. Ebenso jene, dass die Innenstädte veröden, weil immer mehr Händler aufgeben. Die Hauptgeschäftsführerin des Verbands, Sabine Hagmann, kritisiert scharf, dass der Einzelhandel in den Öffnungsperspektiven der Bundeskanzlerin nicht mal vorkomme.