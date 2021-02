Breites Bündnis gegen die Querdenker-Demo

Heubach. 200 Teilnehmer hat der Organisator der „Disco-Demo“ gegen die Corona-Maßnahmen am Sonntag in Heubach angekündigt. Indes wächst ein Bündnis von Gruppen und Leuten, die dieser Kundgebung etwas entgegensetzen möchten.

Die von der Gmünder Querdenker-Gruppe angemeldete Kundgebung will am Sonntag, 28. Februar, um 16 Uhr in der Fritz-Spießhofer-Straße starten. Die Veranstalter verheißen „Bußgeldschutz und Maximalnähe“. Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting ist sehr besorgt über diese Kundgebung. Immerhin werde auch der Gmünder Ableger