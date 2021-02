Die SPD hört auf den Spion

Kurz hat der Spion gedacht, er sei im falschen Film, nicht bei einer Sitzung des Aalener Gemeinderats, so harmonisch ging es zu. Einmütig haben die Rätinnen und Räte beschlossen, das Rathaus zu sanieren. Es gab keinen Antrag von den Grünen. Nicht mal Norbert Rehm hatte was auszusetzen an der Vorlage und der OB bedankte sich nach der Abstimmung sogar für das „Wohlwollen und Vertrauen“. Dass es dem OB oder dem Gremium nicht gut geht, dachte der Spion schon besorgt. Aber bei den folgenden Tagesordnungspunkten flogen wieder wie gewohnt die Fetzen. Da war der Spion beruhigt.

Nicht nur beruhigt, sondern erfreut war der Spion, da die