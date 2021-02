Baumaßnahmen zeigen Ergebnisse

Rainau

Die „Wohnumfeldmaßnahme Schloßberg“ ist in ihrer Ausführung in vollem Gange. Bei der größten Maßnahme dieses Projekts, den Anbau an das Rathaus, lässt sich jetzt schon erkennen, wie das Ganze nach Fertigstellung aussehen soll. Der Rohbau ist fertiggestellt, nun werde an der Außenfassade gearbeitet.

Für den Gemeinderat Rainau galt es nun, weitere Entscheidungen zu treffen. So trafen sich die Räte vor der jüngsten Gemeinderatssitzung zu einem Vor-Ort-Termin, um die Farbe der Pflastersteine festzulegen. Verkehrs- und Mischflächen sowie die Parkplätze sollen möglichst dem historischen alten Rathaus gerecht werden.