„Warnstreiks unausweichlich“

Schwäbisch Gmünd

Beschäftigte bei Bosch AS, ZF Automotive und Mahle unterstützen die IG Metall Schwäbisch Gmünd am Aktionstag zur Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie.Während sich bei den laufenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie in Leinfelden-Echterdingen zum dritten Mal Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite gegenüberstanden, fanden bei Bosch AS, ZF in Alfdorf sowie bei Mahle in Lorch Aktionen zur Unterstützung der IG Metall-Forderungen statt.

„Die Arbeitgeber lassen bisher kaum die Bereitschaft erkennen, Konzepte zur gemeinsamen Gestaltung der Zukunft zu entwickeln. Stattdessen drängen sie auf Verschlechterungen