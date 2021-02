Ein junger Pfarrer für die Pfarrei Fachsenfeld-Dewangen

Aalen-Fachsenfeld

Ein Pfarrerwechsel für zwei Wellandgemeinden steht bevor: Der 30-jährige Kevin Stier-Simon löst am 1. März Pfarrer Wolfgang Gokenbach ab, der nach 18 Jahren segensreichen Wirkens in der evangelischen Pfarrei Fachsenfeld-Dewangen in den Ruhestand verabschiedet wird. Den Einführungsgottesdienst für den jungen Nachfolger wird Dekan Ralf Drescher am Sonntag 7. März in der Pfarrkirche leiten, in der bereits alle Plätze belegt sind. Die Ordination als Pfarrer Stier-Simon erfolgte vor einer Woche in der Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd zusammen mit drei Kollegen.

Kevin Stier-Simon wurde 1990 in Nürnberg geboren und verbrachte