Urnenwand im Friedhof Pommertsweiler verlängern

Bestattungskultur Pflegeleichte Rasengräber in den Friedhöfen in Hohenstadt und Untergröningen.

Abtsgmünd. Die Gemeinde will auf den Friedhöfen in Pommertsweiler, Hohenstadt und Untergröningen investieren.

Der Trend zu pflegefreien Bestattungsformen sei auch im ländlichen Raum deutlich spürbar, sagte Ortsbaumeister Ralf Löcher in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am vergangenen Donnerstag. Viele Angehörige wohnen nicht mehr am Ort, sodass gestaltete Gräber nicht mehr gepflegt werden.

Auch aus diesem Grund habe es in den letzten Jahren einen deutlichen Trend zur Urnenbestattung gegeben. Inzwischen sind durchschnittlich etwa 80 Prozent aller Bestattungen Urnenbestattungen.

In Pommertsweiler sind im Kolumbarium nur noch vier