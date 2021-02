Großeinsatz der Polizei in Stuttgart wegen nicht eingehaltener Corona-Regeln

Polizei Flaschen- und Steine werden in der Stuttgarter Innenstadt nach den Polizisten geworfen.

Stuttgart. In Stuttgart ist es am Samstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der Grund: Mehrere hundert Menschen waren in der Innenstadt unterwegs und sollen gegen die Corona-Regeln verstoßen haben. Laut Polizei waren überwiegend junge Menschen gegen 20.15 Uhr auf der Königstraße im Bereich des Schlossplatzes sowie des Königsbaus unterwegs. Die meisten seien nicht lose flanierend unterwegs, sondern trafen sich offenbar dort und missachteten die Corona-Regelungen.

Da sich ein Großteil der Menschen trotz Ansprache durch die Polizei nicht an die Mindestabstände hielt, keine Mund-Nasen-Bedeckungen