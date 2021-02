Von der Monitortafel auf die Lerninsel

Bildung Die Schillerschule ist die erste voll digitalisierte Schule in Aalen. Was das bedeutet und was es dort nach der Sanierung sonst noch für Neuerungen gibt.

Kreide sucht man hier nun vergeblich. Als erste Schule in Aalen ist die Gemeinschaftsschule Schillerschule komplett digitalisiert. Die Lehrertische mit den digitalen Tafeln werden hier bereits überall eingesetzt. Doch nicht nur das. Nach Abschluss fast aller Sanierungsarbeiten ist die Schule auch sichtbar auf dem Weg, für die 400 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 10 Schule zum Lebens-, statt nur zum Lernort zu machen.

Bei all dem sei man in der Schillerschule und auch in der Kocherburgschule schon sehr weit, so Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann beim Ortstermin. Ehrmann hat die sieben Millionen Euro Kosten umfassende Sanierung