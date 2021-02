Energie, Arbeit, Punkte: Heidenheim bleibt heimstark

Es läuft ganz ordentlich – für den 1. FC Heidenheim und für Tim Kleindienst. Der 25-jährige Stürmer schnürte im Spiel am Sonntagmittag seinen zweiten Doppelpack (72., 83.) und sorgte mit Kevin Sessa (20.) für den 3:2-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf.

Und das, obwohl es Mitte der englischen Woche nicht so rosig für den Stürmer ausgesehen hatte. Im Spiel gegen den SC Paderborn musste er nach nur 20 Minuten verletzt vom Platz. Seinen Einsatz wollte Trainer Frank Schmidt in der Pressekonferenz am Freitag noch nicht bestätigen. Doch Kleindienst bewies im Heimspiel gegen Düsseldorf wieder einmal, wie fit er ist. Trotzdem bleibt Kleindienst,