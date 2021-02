Hoffen auf Ende der Sportpause

Der TSV Dewangen hat rund 1200 Mitglieder, von denen in normalen Zeiten die weitaus meisten regelmäßig in den acht Abteilungen und zahlreichen Kursen Sport treiben. Wie in anderen Vereinen sind sie aber seit fast vier Monaten wegen der Coronapandemie zur Tatenlosigkeit verdammt. Und das macht neben den Sportlern auch den Vereinsverantwortlichen um den Vorsitzenden Thomas Schnell sehr zu schaffen.

„Eigentlich ist die Sporthalle im Ort von unseren Abteilungen jeden Nachmittag und Abend fast pausenlos belegt, es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen und sportliches Treiben mit Gesprächen und fröhlichem Lachen, und jetzt – gähnende