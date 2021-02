Viele Heubacher gegen den Disco-Zug

Corona Die Polizei zählt rund 170 Teilnehmer bei der „Querdenker“-Demo am Sonntag in der Hauptstraße.

Heubach. Vornweg fahren Polizisten auf Motorrädern, dahinter nach Angaben der Polizei rund 170 Personen, die dem Aufruf der Organisation „Querdenken 7171“ gefolgt sind. Motto der Demonstration am Sonntag in Heubach: „Disco-Umzug: mit Lebensfreude für ein gutes Immunsystem“. Sie tragen Schilder und Transparente, darauf zu lesen: „Wer viel misst, misst Mist. Zuviel Falsch positiv“, „Mehr Selbstmorde im Oktober 2020 als ‘Coronatote’ in 2020“ oder „Nein zur Impfpflicht“. Aus einem Lautsprecher tönt eine Stimme: „Weltweit gibt es keine Übersterblichkeit. Warum heißt