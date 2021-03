Ein Hilferuf des VfR Aalen

Fußball, Regionalliga Der Profiverein bittet in einem offenen Brief die Landesregierung um finanzielle Unterstützung. Lepore: „Die Lage ist bedrohlich.“

Null Zuschauer seit Monaten: Dem VfR Aalen fehlt dadurch nicht nur die lautstarke Unterstützung auf den Rängen, sondern vor allem einkalkulierte Einnahmen. Gemeinsam mit fünf weiteren Ligakonkurrenten haben sich die Ostälbler nun in einem offenen Brief einen Hilferuf an die Landesregierung mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann abgesetzt – mit der Bitte um finanzielle Unterstützung während der Pandemiezeit.

„Wir haben mit gut 200 000 Euro Zuschauereinnahmen kalkuliert, das heißt, uns fehlt pro Heimspiel ein unterer fünfstelliger Betrag“, sagt Präsidiumsmitglied Michael Weißkopf.