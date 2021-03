Gremium für die Jugend ist auf dem Weg

Aalen-Unterkochen. Sie wollen der Stimme von Jugendlichen in der Gesamtstadt mehr Gewicht geben. Darin waren sich die Unterkochener Ortschaftsräte einig. So befürworteten sie einmütig den Vorschlag für ein Jugendparlament in Aalen. Drei unterschiedliche Konzepte dafür stellte jetzt der städtische Beauftragte für Jugendbeteiligung, Harald Wirth, im Ortschaftsrat vor.

Wirth erinnerte eingangs an die Geschichte der Jugendbeteiligung unter anderem an ein Jugendhearing in Waldhausen 2018 und Jugendforen 2020 in Dewangen und Wasseralfingen. 2021 habe es einen Antrag für einen Jugendgemeinderat (JGR) gegeben über