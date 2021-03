Eine Brücke für Kunst und Kultur

Wahlkampf Kuturschaffende berichten über ihre Lage in einer virtuellen Konferenz.

Aalen. In Stuttgart belächelten und belauerten sich die Spitzenkandidaten, in Aalen herrschte feine Harmonie bei den Beratungen über das Wohl und Wehe von Kunst und Kultur in der Pandemie. Zum Wahlkampf zu rechnen ist sicherlich auch diese virtuelle Konferenz, zu der der Landtagsabgeordnete Winfried Mack (CDU) eingeladen hatte.

Mack gab das Motto aus, es sei eine Brücke zu bauen für die Kunst über Corona hinweg. Welche Pfeiler in diese Brücke gehören, sollte in der gut einstündigen Vortragsrunde erkennbar.

Tonio Kleinknecht, Intendant des Aalener Theaters, fasste die Bedeutung von Kunst und Kultur in die