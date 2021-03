Kompetent in Präsenz- und Fernunterricht

Bildung Tablets, Apps, Videos – an der Gemeinschaftsschule läuft Lernen auch digital.

Aalen. 8 Uhr. Schüler M. aus einer sechsten Lerngruppe der Gemeinschaftsschule Welland in Unterrombach steht in den Startlöchern: „Gleich geht es mit Englisch los“, sagt er. Tablet und digitaler Stift sind bereit – doch das kennt er alles schon lange. „Damit haben wir auch schon vor dem Lockdown gearbeitet – macht riesigen Spaß.“

Er sowie seine Mitschülerinnen und Mitschüler können auch ganz genau erklären, was dabei so viel Spaß macht, denn Spiele hat er keine auf seinem Gerät: „Ich hab’ hier in jedem Fach meinen Ordner, da sind die Übungen und Arbeitsblätter schon drin. Mit meinem Stift