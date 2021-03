Kommunales Netzwerk für Schnelltests

Heidenheim. Wie die Heidenheimer Landkreisverwaltung mitteilt, arbeitet deren Gesundheitsamt aktuell mit Hochdruck an einem Konzept zum Aufbau eines Netzwerkes von kommunalen Abstrichzentren (KAZ) für Antigen-Schnelltests. Dieses Konzept werde den Städten und Gemeinden als Handlungsleitfaden zur Verfügung gestellt, teilt das Heidenheimer Landratsamt mit. Landrat Peter Polta und Bürgermeister Norbert Bereska als Vertreter der Städte und Gemeinden sei es besonders wichtig, dass so schnell wie möglich verlässliche Strukturen für Antigen-Schnelltests entstehen, um so die Voraussetzungen für weitere Lockerungen zu schaffen.

Hintergrund ist