Schwäbisch Gmünd mitten im Umbruch

Schwäbisch Gmünd. Weniger Steuereinnahmen wegen Corona, in der Folge neue Schulden und die Sorge um Händler und Gastronomen in der Innenstadt sowie Jobs in der Automobilzulieferindustrie – dies waren die Themen der Ratsfraktionen in der Haushaltsdebatte am Mittwoch. Die Fraktionen sprachen sich – notgedrungen – für neue Schulden aus.

CDU: CDU-Fraktionschef Alfred Baumhauer beendete seine Rede mit einem Appell an die Kollegen, der seine Fraktion „schon länger umtreibt“: Die Stadträte sollten sich weniger mit der großen Weltpolitik und mehr mit den Themen befassen, auf die „wir als gewählte Volksvertreter