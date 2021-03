Operieren üben im Lastwagen

Aalen

Der Assistenzarzt ist begeistert. An einem echten Sprunggelenk, Humanpräparat genannt, kann Issam Abdallah am Donnerstagvormittag üben, einen Bruch mit Platte und Schrauben zu versorgen. Das zu können, ist wichtig in seinem Beruf. Denn so eine Verletzung komme sehr häufig vor, erzählt er. Der 31-Jährige ist im sechsten Weiterbildungsjahr am Ostalb-Klinikum und stammt aus Hebron in Palästina, wie er erzählt. Er arbeitet darauf hin, im kommenden Jahr Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie zu sein.

Issam Abdallah übt diesen Eingriff im sogenannten Schulungstruck, also einem mobilen Schulungszentrum, der Firma Arthrex. Zwei