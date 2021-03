Die alte Druckmaschine hat ausgedient

Abschied Die Rotation im Verlagshaus in Aalen wird aktuell abgebaut. Die Nachrichten in dieser Zeitung kommen aber längst schon druckfrisch aus Crailsheim. Verleger Bernhard Theiss erzählt Hintergründe.

Aalen

In der riesigen Druckereihalle im Verlagshaus von SchwäPo und Gmünder Tagespost in Aalen geht es in diesen Tagen noch einmal mächtig laut zu. Arbeiter hämmern, sägen und transportieren mit Gabelstaplern große Maschinenteile ins Freie. Es riecht nach Schweißarbeiten, heißem Metall und Staub.

Verleger Bernhard Theiss steht auf der Besucherempore oberhalb seiner Druckmaschine. Ein letztes Mal kann er seine alte Rotation ansehen. Jahrelang haben hier regelmäßig Besuchergruppen den Druck ihrer Tageszeitungen verfolgt. Jetzt schaut der Zeitungsverleger zu, wie die große Rotation der Marke MAN-Mediaman abgebaut wird.

Ob er dabei Abschiedsschmerz