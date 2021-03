Nichts erwartet, Gold gewonnen

Anna Rupprecht braucht eine Pause. Daheim in ihrer Wahlheimat am Chiemsee. Die Weltmeisterschaft in Oberstdorf hat viel Kraft gekostet. Aber sie hat der Gmünderin auch etwas gebracht, mit dem sie niemals gerechnet hätte: die Goldmedaille im Mixed-Wettbewerb. „Ich habe gedacht, dass wir Vierter werden“, sagt die 24-Jährige des SC Degenfeld.

Frau Rupprecht, trübt der Rücktritt von Bundestrainer Andreas Bauer die Freude über Ihren WM-Titel?

Rupprecht: Natürlich bin ich traurig, dass Andi geht. Aber das kam für mich nicht so überraschend, nachdem er seinen Vertrag nicht verlängert hat.

Wie hat er seinen Rücktritt der Mannschaft