„Sie sind so Baden-Württemberg“

Landtagswahl Hoher Besuch beim Start-Up JH Computers in Stödtlen: CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann war offen für Anregungen, Kritik und Unternehmer-Stimmen aus der Praxis.

Stödtlen

Vor zwei Jahren gründete er JH Computers. Da war er gerade einmal 25 Jahre alt und steckte mitten im Masterstudium. Die GmbH bietet Server- und IT-Dienstleistungen an und hat sich auf Green-IT spezialisiert. Dieses Rechenzentrum in Stödtlen wurde durch die schnelle Blackbone-Leitung ermöglicht, die durch das Gewerbegebiet „Im Lachfeld“ geht. Julian Hauber ist echter Stödtlener. In der Gemeinde aufgewachsen und nun zukunftsorientierter Gründer der JH Computers GmbH.

Ein Grund für Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport und CDU-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl,