Schülerinnen und Schüler lesen und laden hoch

Aalen. Corona verändert nicht nur den Unterricht – auch die Wettbewerbe an den Schulen müssen neue Wege gehen. Die Teilnehmenden des Vorlesewettbewerbs haben einen Weg gefunden, um ihre Lesekünste einer Jury präsentieren zu können. Anstatt wie in den vergangenen Jahren in einem Klassenzimmer ausgewählte Texte vor Publikum und einer Jury vorzutragen, fand der Kreisentscheid in diesem Jahr per Video-Einreichung statt. So haben acht Schulsiegerinnen und -sieger aus dem Raum Schwäbisch Gmünd und die sechs Schulsieger aus dem Raum Aalen ihren Vorlesebeitrag bis Mitte Februar aufgezeichnet und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochgeladen.