KGW-Musik: läuft – auch im Lockdown

Schulmusik Die Schülerinnen und Schüler des Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasiums sind auch in Zeiten von Corona in zahlreichen musikalischen Formationen aktiv - und präsentieren sich digital.

Aalen.

Unterstufenorchester, Schulchor, Kammerorchester, Kammerchor, Big Band – trotz fehlender Live-Möglichkeiten gedeiht und entwickelt sich das musikalische Leben am Kopernikus-Gymnasium prächtig, berichtet die Schule. Die jüngste Veröffentlichung der Big Band im Internet belege das hohe Engagement von Schülerinnen, Schülern und Fachlehrern. Dabei sei es zu herausragende Aufnahmen gekommen, es gebe intensive Proben und dominier der Spaß an der Musik: über Playback eingespielte Begleitungen, dabei Aufnahme der eigenen Stimmen, oder mit Kopfhörern hinter Plexiglasscheiben spielend, bei wöchentlichen Proben per Videokonferenz,