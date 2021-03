Kienle schießt wieder Tore für die anderen Schwarz-Weißen

Die erste Trainingseinheit des Tages hat er bereits hinter sich, die zweite steht am Nachmittag bevor. Dazwischen meldet sich Steffen Kienle telefonisch. „Mir geht’s super“, sagt der 26-jährige Elchinger, der Ende Januar vom SSV Ulm 1846 Fußball zum VfR Aalen zurückgekehrt ist. An diesem Samstag steht das Derbyin der Ostalb-Arena an. Nach sechs Einsätzen in Folge, in denen er sechs Tore für die Rohrwang-Elf erzielt hat, wird Kienle ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein nicht auf dem Platz stehen. Grund ist eine Klausel, welche die Ulmer in den Ablösevertrag hinein verhandelt haben. Und die besagt: Steffen Kienle darf gegen