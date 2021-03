Neun Tore für die Normannia

Sport Das war am zweiten März-Wochenende vor einem Jahr geboten.

Eine Deutsche Meisterin im Judo und ein Kantersieg in der Verbandsliga. Der Rückblick auf diese und noch weitere Ereignisse.

Mirjam Wirth darf sich Deutsche Meisterin nennen. Die Athletin des JZ Heubach hat bei den U21-Titelkämpfen in Frankfurt (Oder) die Goldmedaille gewonnen. Nach vielen Krankheitsausfällen und Verletzungspause präsentierte sie sich überaus stark und setzte sich in der Vorrunde souverän durch. Im Viertelfinale erhielt ihre Gegnerin drei Bestrafungen, und auch im Halbfinale kämpfte Wirth taktisch clever. In einem ausgeglichenen Finale brachte ein durchgesetzter Griff den Sieg.

Oberliga: Einen wichtigen