Hoffen auf den Impf-Turbo im Kreis

Pandemie Dezentrale Impfungen in den Ostalb-Gemeinden, Hausärzte in den Startlöchern und mehr Biontech-Impfstoff für die Warteliste – das Tempo der Corona-Impfungen soll anziehen.

Aalen

Zusätzlich zu den Impfungen im Kreisimpfzentrum starten kommende Woche auch dezentrale Impfungen für Menschen ab 80 Jahren in den Gemeinden im Ostalbkreis. Los geht es am Donnerstag, 11. März, in den Gemeinden Mutlangen, Durlangen, Ruppertshofen, Spraitbach, Täferrot und der Stadt Lorch. „Damit können wir den Seniorinnen und Senioren über 80 in den weiter vom Aalener Kreisimpfzentrum entfernten Städten und Gemeinden bis Anfang April ein Impfangebot machen“, sagt Landrat Dr. Joachim Bläse. Baden-Württemberg versucht, den Turbo einzulegen. Denn: Impfstoff ist da und kommt bislang nicht schnell genug in die Fläche. Das