Ein „Mehr“ an Teilhabe ermöglicht

Ellwangen

Nach dem Vorprojekt „Zukunftswerkstatt“ ging im März 2018 das Inklusionsprojekt „Ellwangen Inklusiv“ unter der Leitung von Johannes Blaurock, Wohnverbundsleiter der Stiftung Haus Lindenhof für die Region Ellwangen an den Start. Das Projektteam bildeten Kathrin Kirrmann, Monika Kreher, Siggi Schlosser und Philipp Schneider.

Mit dem Ziel, in Ellwangen mehr Beteiligung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, machte sich das Team gemeinsam auf den Weg, weitere inklusive Prozesse in Ellwangen anzustoßen.

In Kooperation mit vielen Institutionen, Personen und Firmen