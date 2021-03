Beten mit der ganzen Welt

Aalen

Der Weltgebetstag ist jedes Jahr der erste Freitag im März, er wird weltweit begangen, trotz der Pandemie auch in diesem Jahr.

Die Liturgie wurde 2021 von Frauen aus dem pazifischen Inselstaat Vanuatu gestaltet und in vielen Ländern der Erde regionalisiert und an diesem Freitag in Gottesdiensten lebendig. So auch in Aalen, fünf Frauen haben ihn vorbereitet und als Liturginnen geleitet. 24 Frauen und zwei Männer kamen im Saal des Ev. Gemeindehauses am Freitagabend zusammen.

Neun Lieder gaben der Stunde musikalische Struktur, alle zu hören per Video, gesungen von einem kleinen Frauenensemble. Die Besucherinnen und Besucher durften unter