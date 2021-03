Geschäfte öffnen – je nach Region

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht in der Corona-Krise Licht am Ende des Tunnels. „Vor uns liegt die letzte Phase der Pandemie“, sagte er am Freitag bei einer Regierungsinformation im Landtag. „Ein Ende der Entbehrungen ist in Sicht.“ Das Parlament stimmte den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom Mittwoch zu.„Im zweiten Quartal bekommen wir deutlich mehr Impfstoffe“, sagte Kretschmann. „Über 8,5 Millionen Dosen der bereits zugelassenen Impfstoffe allein für Baden-Württemberg und noch mal über zehn Millionen Dosen zusätzlich,