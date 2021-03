Corona fährt im Kopf immer mit

Aalen

Der Melder am Gürtel der Einsatzkleidung von Notfallsanitäter Alexander Gänßler piepst um 7.50 Uhr das erste Mal in dieser Schicht. „Stoffwechsel“, sagt er, „das kann alles sein.” Um 7 Uhr hat seine Tagschicht begonnen. Seit 15 Jahren ist er im Rettungsdienst, mittlerweile als Leiter der Rettungswache der Aalener Malteser. Der Alarm jetzt – wie immer kann es akut um Menschenleben gehen. Vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Das wissen die Rettungsdienstler erst, wenn sie vor Ort sind. Routiniert machen sie sich auf der Rettungswache im Pelzwasen fertig.

Zügig, ohne Hektik. Innerhalb