Der Selbsttest von Aldi im Selbsttest

Gesundheit SchwäPo-Fotoredakteur Oliver Giers hat sich am Samstag im Discounter in Neukochen ein Corona-Schnelltest-Set gekauft und getestet. Das hat er dabei erlebt.

Aalen

Aldi Neukochen, 7.55 Uhr. Ich stehe in einer auf Abstände bedachten Gruppe. Sechs Menschen warten mit mir zusammen darauf, dass die Filiale öffnet. Eine Erzieherin möchte sich die Tests kaufen, da an ihrem Kindergarten nur einmal die Woche getestet wird, an dem Tag an dem sie selbst frei hat. Ein Mutter steht dabei. Sie möchte einfach schon morgens Sicherheit haben, wenn ihre Kinder wieder in die Schule gehen. Ich selbst bin hier, weil ich den Test testen möchte.

8 Uhr. Die Automatiktür des Discounters öffnet sich. Ein junger Mann tritt heraus und weist darauf hin, dass alle, die für einen Corona-Test