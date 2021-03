Im Blick zurück die Zukunft nicht vergessen

Oberkochen. Mehr Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel zu Gast in Oberkochen war. Mitinitiator war damals Bruno Balle. „Ich bin froh, dass ich in meiner Zeit als Gemeinderat an wichtigen Stellschrauben drehen durfte“, blickt Balle zurück. Nicht unerwähnt lässt er die beiden Besuche Erwin Teufels in Oberkochen, die Balle initiiert hatte. „Mit Ihnen wollen wir Oberkochen stabilisieren“, sagte Balle im Juni 2000 in der Dreißentalhalle an die Adresse Teufels, dessen Einsatz dann ausschlaggebend war für die Realisierung des Gewerbegebiets und die Ansiedlung von SMT.

Heute sei