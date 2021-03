In Neresheim macht ein mobiles Impfteam Station

Neresheim. Laut Landratsamt Ostalbkreis wird in Neresheim voraussichtlich in der 12. Kalenderwoche – also ab Montag, 22. März – ein Impftermin angeboten. Neben den mobilen Impfteams des Zentralen Impfzentrums des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart werden für mobile Einsätze im Ostalbkreis auch Impfteams aus dem Aalener Impfzentrum(KIZ) im Einsatz sein.

Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren: Schon am vergangenen Dienstag wurden, laut Bürgermeister Thomas Häfele, die Briefe an mehr als 500 über 80-jährige in der Kernstadt und den Teilorten verschickt. Abgefragt wird dabei das Interesse an einer Corona-Schutzimpfung.