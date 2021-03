Freie-Wähler-Kandidat im Gespräch

Aalen-Fachsenfeld/Dewangen. Auf Einladung der Freien Wähler Dewangen und Fachsenfeld besuchte der Landtagskandidat der Freien Wähler, Franz Josef Grill, die beiden Aalener Ortsteile, um mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Grill freute sich, „in beiden Gemeinden engagierte Bürgerinnen und Bürger zu treffen, die sich für das Wohl ihrer jeweiligen Ortschaft einsetzen“.

So unterhielt er sich in Fachsenfeld mit Ortsvorsteherin Sabine Kollmann und ihren Kollegen am Dorfbrunnen. Hier stand die aktuelle Kita- und Schulsituation im Mittelpunkt der Gespräche.

„In Dewangen sind Ortsvorsteher Eberhard Stark