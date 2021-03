Neuer Pfarrer in Fachsenfeld beauftragt

Aalen-Fachsenfeld. Nach der Ordination vor zwei Wochen in Schwäbisch Gmünd wurde Jungpfarrer Kevin Stier-Simon am Sonntag von Dekan Ralf Drescher in einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit dem Pfarrdienst in Fachsenfeld-Dewangen beauftragt. Zunächst begrüßte Drescher den aus Nürnberg stammenden 30-Jährigen und seine Frau Andrea Stier im „Grenzgebiet“ von Schwaben und Franken. „Mit dem Kirchenbezirk Aalen haben Sie ganz sicher einen der schönsten aller Kirchenbezirke gewählt und mit der Ostalb und dem Ostalbkreis eine der attraktivsten Regionen im Land sowieso.“ Drescher überbrachte auch