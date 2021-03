Millionen fließen in die Digitalisierung

Jagstzell

Über einen richtig dicken Batzen Geld kann sich Jagstzell freuen. Für den Breitbandausbau erhält die Gemeinde nun einen satten Landeszuschuss in Höhe von 3,36 Millionen Euro. Der Bewilligungsbescheid wurde Bürgermeister Raimund Müller Anfang März mitgeteilt.

Die Gemeinde Jagstzell hat für den geplanten Breitbandausbau „weiße Flecken“ bereits Anfang Februar des vergangenen Jahres eine Bundesförderung in vorläufiger Höhe von 4,2 Millionen Euro bewilligt bekommen. Für dieses Mammutprojekt in Jagstzell, das insgesamt 8,5 Millionen kostet, stellt das Land jetzt weitere 3,36 Millionen Euro an Zuschüssen zur Verfügung.