Feuerwehrtruck – von Florida zum Ipf

Bopfingen-Oberdorf

Ein Blickfang. Jeder, der von Oberdorf nach Kerkingen fährt, schaut hin. Ein amerikanisches Feuerwehrauto vor den Räumlichkeiten von „Wagen 12“ in der Ellwanger Straße zieht die Blicke auf sich. Das Fahrzeug mit Baujahr 1976 hat jahrelang seinen Dienst in Boca Raton getan. Die 84 000 Einwohner-Stadt liegt in Florida, zwischen Fort Lauderdale und Palm Beach an der Interstate 95. 2012 hatte es ausgedient. Ein Berliner Sammler kaufte das Gefährt und holte es nach Deutschland.

„Allein die Fracht hat damals 5 100 Euro gekostet“, weiß der stolze neue Besitzer, Jens Kombartzky, der das Feuerwehrauto im