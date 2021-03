Die Hälfte will per Brief wählen

Schwäbisch Gmünd. „Aktuell sind es 12 500“, sagt Helmut Ott, der Gmünder Hauptamtsleiter am Montag dieser Woche. So viele Wählerinnen und Wähler aus Gmünd haben sich schon dafür entschieden, ihre Stimme bei der Landtagswahl per Brief abzugeben. Ott rechnet damit, dass diese Woche noch 1000 bis 1500 Anträge auf Briefwahl hinzukommen.

Erhöht auf 18 Briefwahlbezirke

Rechnet man mit insgesamt rund 14 000 Briefwählern und einer Wahlbeteiligung, die ähnlich hoch ist wie bei der letzten Wahl, dann wird das Verhältnis halbe-halbe. Bei der Landtagswahl 2016 hatten im Bereich der Stadt Gmünd 28 119 Wählerinnen und