Endlich wieder bummeln gehen

Einkaufen In der Gmünder Innenstadt ist am Tag der Wiedereröffnung der Geschäfte einiges los. Der Laden Meila bleibt geschlossen. Für WMF gibt es einen Nachfolger.

Schwäbisch Gmünd

So voll ist die Stadt sonst nur samstags: Viele Leute nutzen gleich den ersten Tag, an dem die Geschäfte wieder öffnen dürfen, für einen Einkaufsbummel. „Ich genieße es, mal wieder völlig zielunorientiert unterwegs zu sein“, sagt eine 59-jährige Leinzellerin, während sie schaut, welche Mode bei Casa Nueve auf den Kleiderständern hängt. „Ich liebe diese Stadt“, sagt sie über Schwäbisch Gmünd. Sie habe lange auf den Tag gewartet, hier einfach mal wieder bummeln zu dürfen. Wie ihr geht es am Montag vielen, weiß Christiane Losert, Inhaberin von Casa Nueve. Seit 9 Uhr sei permanent was los.