Die Itzlinger Störche sind zurück

Bopfingen

Ginge es um Menschen, so gäbe das sicher einen Stoff für einen romantischen Sonntagabend-Fernsehfilm. Doch die Geschichte die Hobby-Ornithologe Stefan Gerner erzählt, handelt von den Weißstörchen in Itzlingen. Im vergangenen Jahr hat sich ein Storchenpaar auf einem Strommast der EnBW vorm Haus der Familie Rieger ein Nest gebaut. Harry und Mary, so nannten die Riegers die Störche, sorgten für den ersten Storchennachwuchs in Bopfingen seit über 100 Jahren. Drei kleine Küken saßen im Nest und wurden von Stefan Gerner beringt.

Kurz vor Ende der Jungenaufzucht verendete aber Mary in einer Stromleitung. Harry zog daraufhin Ina,