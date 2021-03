Die Ahlbachbrücke wird abgebaut

Rainau-Buch

Der Bucher Stausee ist nicht erst seit der Pandemie ein beliebtes Ausflugsziel. Nach 40 Jahren wurde die Anlage Stück für Stück modernisiert und ist wieder eine Perle auf der Ostalb.

In diesem Jahr hat der Wasserverband Obere Jagst, der Betreiber des Staubeckens, den Auslass verbessert und einen zweiten Notauslauf geschaffen. Der See musste dafür komplett abgelassen werden. Der Betreiber der Naherholungseinrichtungen, der Zweckverband Rainau-Buch, nutzte die Gelegenheit, um die in die Jahre gekommene Ahlbachbrücke zu untersuchen und die Erneuerung zu planen.

Die neue Brücke soll ab Herbst 2021 montiert werden. In der Zwischenzeit