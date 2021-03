Mögglinger gestalten ihr Dorf bunt und blumig

Mögglingen. „Unser Dorf soll so richtig bunt und sommerlich werden“, sagen Irmgard Sehner und Claudia Vogt vom Dorfblick-Team. Zur Remstal-Gartenschau 2019 gegründet, sorgt die ehrenamtliche Gruppe unter anderem für die frei zugänglichen Gärten und das Gartenschau-Café am Marktplatz. Wegen Corona sind Veranstaltungen gerade nicht möglich – was nicht heißt, dass die Freiwilligen auf der faulen Haut lägen. Ideen haben sie mehr als genug.

Aktuell haben sie sich eine Aktion überlegt, bei der Mögglinger jeden Alters Blumen- oder Blütenbilder gestalten können. Die Kindergärten und die Schule seien schon an Bord, jetzt