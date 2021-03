Ideen aus Aalen finden sich in den Corona-Hilfen

Aalen. Knapp zwölf Wochen hatte der Handel die Türen der Geschäfte geschlossen halten müssen. Erst am Montag waren erste Ladenöffnungen in diesem Jahr möglich. Kurz davor hatten sich der Aalener OB Thilo Rentschler sowie der ACA-Vize- und BdS-Vorsitzende Claus Albrecht im Bundesfinanzministerium in Berlin dafür eingesetzt, dass gerechte Entschädigungen für die vom Lockdown stark gebeutelten Einzelhändler in die Maßnahmenpakete der staatlichen Corona-Hilfen aufgenommen werden.

In die Gespräche eingebunden waren die Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier (SPD) und Roderich Kiesewetter (CDU).