Impfzentrum in Gmünd am Start

Gmünd / Waldstetten. In Gmünd wird ab Donnerstag, 18. März, eine Corona-Schutz-Impfung vor Ort angeboten. Dann wird eines der mobilen Impfteams, die bislang die Bewohner der Alten- und Pflegeheime geimpft haben, in Gmünd stationiert. In Waldstetten starten die lokalen Impfungen voraussichtlich am 29. März. Für die Impfungen in Gmünd wird derzeit die Infrastruktur in der Schwerzerhalle aufgebaut. Diese liegt zentral im Stadtgebiet und hat genügend Parkplätze. Das Baubetriebsamt und die Firma Messebau Schöne haben die Halle so ausgestattet, dass zeitnah Impfungen stattfinden können. Bis zu drei